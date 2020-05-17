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Brexit: У Британії хочуть від ЄС поступок у торгових переговорах

Неділя, 17 травня 2020, 16:42
Brexit: У Британії хочуть від ЄС поступок у торгових переговорах

Міністр Кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув заявив, що торговельна угода з Європейським Союзом може бути укладена, але вона вимагатиме компромісу від блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Обидві сторони в п'ятницю закликали один одного поступитися місцем у переговорах щодо відносин після Brexit, заявивши, що останній раунд переговорів завершився без особливого прогресу.

Гоув сказав, що такі питання, як рибальство і так звані правила "рівних умов гри" для забезпечення чесної конкуренції, залишаються гострими точками спотикання.

"Ми ясно даємо зрозуміти ЄС, що не можемо укласти угоду на таких умовах. Але я впевнений, що нам ще багато чого належить зробити. Це просто вимагає певної гнучкості з боку ЄС, яку, я впевнений, вони оцінять по достоїнству" – сказав міністр.

Сполучене Королівство покинуло Євросоюз 31 січня, але основні умови його членства залишаються в силі на перехідний період до кінця цього року, що дає країні час для переговорів про укладення угоди про вільну торгівлю з блоком.

Досі переговори були не надто успішними. Лондон виключає продовження переговорного періоду.

Теми: BrexitВелика БританіяЄС
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