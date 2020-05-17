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Brexit: В Британии хотят от ЕС уступок в торговых переговорах

Воскресенье, 17 мая 2020, 16:42
Brexit: В Британии хотят от ЕС уступок в торговых переговорах

Министр Кабинета министров Великобритании Майкл Гоув заявил, что торговое соглашение с Европейским Союзом может быть заключено, но она потребует компромисса от блока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Обе стороны в пятницу призвали друг друга уступить место в переговорах по отношениям после Brexit, заявив, что последний раунд переговоров завершился без особого прогресса.

Гоув сказал, что такие вопросы, как рыболовство и так называемые правила "равных условий игры" для обеспечения честной конкуренции, остаются острыми точками преткновения.

"Мы ясно даем понять ЕС, что не можем заключить соглашение на таких условиях. Но я уверен, что нам еще многое предстоит сделать. Это просто требует определенной гибкости со стороны ЕС, которую, я уверен, они оценят по достоинству", – сказал министр.

Соединенное Королевство покинуло Евросоюз 31 января, но основные условия его членства остаются в силе на переходный период до конца этого года, что дает стране время для переговоров о заключении соглашения о свободной торговле с блоком.

До сих пор переговоры были не слишком успешными. Лондон исключает продолжение переговорного периода.

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Темы: BrexitВеликобританияЕС
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