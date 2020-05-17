У Лондоні арештували 19 людей, які виступали проти карантину

Лондонська поліція заарештувала 19 осіб у суботу за навмисне порушення правил соціального дистанціювання на знак протесту проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Столична поліція повідомила, що група людей в Гайд-парку в центрі Лондона протестувала проти реакції уряду на пандемію COVID - 19 і ігнорувала неодноразові прохання розійтися.

"Відносно невелика група в Гайд-парку зібралася разом, щоб висловити протест проти обмежень в явному порушенні вказівок, піддаючи себе та інших ризику зараження", - йдеться в заяві Лоуренса Тейлора, заступника помічника комісара столичної поліції.

"Офіцери в черговий раз прийняли зважений підхід і спробували розігнати групу. Це призвело до того, що 19 осіб були заарештовані, а ще десять отримали повідомлення про фіксоване покарання" – повідомили в поліції

Минулої неділі прем’єр Британії Борис Джонсон виклав плани щодо послаблення режиму ізоляції, і тепер людям в Англії дозволено зустрічатися з іншими людьми в парках. Однак відповідно до правил соціальна дистанція повинна бути збережена, і збори великих груп не допускаються.