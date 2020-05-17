Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Лондоні арештували 19 людей, які виступали проти карантину

Неділя, 17 травня 2020, 18:00
У Лондоні арештували 19 людей, які виступали проти карантину

Лондонська поліція заарештувала 19 осіб у суботу за навмисне порушення правил соціального дистанціювання на знак протесту проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Столична поліція повідомила, що група людей в Гайд-парку в центрі Лондона протестувала проти реакції уряду на пандемію COVID - 19 і ігнорувала неодноразові прохання розійтися.

"Відносно невелика група в Гайд-парку зібралася разом, щоб висловити протест проти обмежень в явному порушенні вказівок, піддаючи себе та інших ризику зараження", - йдеться в заяві Лоуренса Тейлора, заступника помічника комісара столичної поліції.

"Офіцери в черговий раз прийняли зважений підхід і спробували розігнати групу. Це призвело до того, що 19 осіб були заарештовані, а ще десять отримали повідомлення про фіксоване покарання" – повідомили в поліції

Минулої неділі прем’єр Британії Борис Джонсон виклав плани щодо послаблення режиму ізоляції, і тепер людям в Англії дозволено зустрічатися з іншими людьми в парках. Однак відповідно до правил соціальна дистанція повинна бути збережена, і збори великих груп не допускаються.

Теми: Велика Британіякарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Велика Британія
Уже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії
Міністр оборони Британії Воллес думає залишити посаду – ЗМІ
Воллес пояснив свої слова про "вдячність України" і зібрав сотні коментарів подяки
Останні новини
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо зляклись реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
Усі новини...
Реклама: