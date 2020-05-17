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В Лондоне арестовали 19 человек, которые выступали против карантина

Воскресенье, 17 мая 2020, 18:00

Лондонская полиция арестовала 19 человек в субботу за умышленное нарушение правил социального дистанцирования в знак протеста против коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Столичная полиция сообщила, что группа людей в Гайд-парке в центре Лондона протестовала против реакции правительства на пандемию COVID - 19 и игнорировала неоднократные просьбы разойтись.

"Относительно небольшая группа в Гайд-парке собралась вместе, чтобы выразить протест против ограничений в явное нарушениеуказаний, подвергая себя и других риску заражения", - говорится в заявлении Лоуренса Тейлора, заместителя помощника комиссара столичной полиции.

"Офицеры в очередной раз приняли взвешенный подход и попытались разогнать группу. Это привело к тому, что 19 человек были арестованы, а еще десять получили сообщение о фиксированном наказании", - сообщили в полиции.

В минувшее воскресенье премьер Великобритании Борис Джонсон изложил планы по ослаблению режима изоляции, и теперь людям в Англии разрешено встречаться с другими людьми в парках. Однако в соответствии с правилами социальная дистанция должна быть сохранена, и сборы больших групп не допускаются.

Темы: Великобританиякарантинкоронавирус


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