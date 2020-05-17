Усі розділи
Укр / Рус

Коронавірус в Італії: число смертей і нових заражень знизилось

Неділя, 17 травня 2020, 19:21

В Італії знизився добовий показник смертності серед інфікованих на коронавірус, зменшилось і число нових заражень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Протягом минулої доби від коронавірусу в Італії померли 145 людей. Напередодні повідомлялося про 153 летальні випадки.

Загальна кількість померлих з початку епідемії зросла до 31 908.

Зафіксовано 675 нових випадків інфікування, напередодні було 875.

Протягом доби з лікарень виписали 2366 людей, напередодні було 2605 видужань. Загальне число одужань зросло до 125 176 осіб.

Зараз в Італії нараховується 68 351 активний випадок коронавірусу. З них госпіталізовані більше 10 тисяч осіб.

В цілому з початку епідемії вірусом Sars-CoV-2 в Італії заразилися щонайменше 225 435  людей.

Нагадаємо, уряд Італії схвалив указ, який дозволить подорожувати в і з-за кордону з 3 червня. В'їзд до Італії буде дозволений з країн Європейського Союзу і Шенгенської зони.

Читайте також: Життя після катастрофи: як пандемія змінила політичні настрої італійців

Теми: Італіякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна може звернутися до Міжнародного суду ООН щодо збитого літака МАУ – МЗС

МЗС просить світ допомогти припинити репресії РФ у Криму й на Донбасі

Колишнього посла Китаю в Україні знайшли мертвим в Ізраїлі

Обама розкритикував методи Трампа боротьби з Covid-19

інфографікаЕпідемія у Києві: Кличко розповів, скільки життів забрав коронавірус за день

відеоСтепанов розповів, що могло статися, якби не закрили метро

Усі головні новини...
Італія
Онука диктатора Муссоліні пояснила, чому Україна виключила її з санкційних списків
Коронавірус в Італії: число померлих знижується, нових випадків дещо побільшало
Італія відкриває кордони з початку червня
Останні новини
19:43
На будівлях ОП і Кабміну покажуть інсталяцію про злочини РФ проти кримських татар
19:21
Коронавірус в Італії: число смертей і нових заражень знизилось
19:08
Україна може звернутися до Міжнародного суду ООН щодо збитого літака МАУ – МЗС
18:28
Київщина: в Ірпінському регіоні – суттєве збільшення випадків COVID-19
18:24
МЗС просить світ допомогти припинити репресії РФ у Криму й на Донбасі
18:09
НБУ спростив отримання готівки з кас торговельних підприємств
18:00
У Лондоні арештували 19 людей, які виступали проти карантину
17:52
На Хмельниччині на ізоляцію пішло все відділення перинатального центру
17:46
ООС: 4 обстріли, поранено військового
17:36
В Одесі від коронавірусу помер реаніматолог міської лікарні
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!