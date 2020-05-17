Коронавірус в Італії: число смертей і нових заражень знизилось

В Італії знизився добовий показник смертності серед інфікованих на коронавірус, зменшилось і число нових заражень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Протягом минулої доби від коронавірусу в Італії померли 145 людей. Напередодні повідомлялося про 153 летальні випадки.

Загальна кількість померлих з початку епідемії зросла до 31 908.

Зафіксовано 675 нових випадків інфікування, напередодні було 875.

Протягом доби з лікарень виписали 2366 людей, напередодні було 2605 видужань. Загальне число одужань зросло до 125 176 осіб.

Зараз в Італії нараховується 68 351 активний випадок коронавірусу. З них госпіталізовані більше 10 тисяч осіб.

В цілому з початку епідемії вірусом Sars-CoV-2 в Італії заразилися щонайменше 225 435 людей.

Нагадаємо, уряд Італії схвалив указ, який дозволить подорожувати в і з-за кордону з 3 червня. В'їзд до Італії буде дозволений з країн Європейського Союзу і Шенгенської зони.

Читайте також: Життя після катастрофи: як пандемія змінила політичні настрої італійців