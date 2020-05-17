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Коронавирус в Италии: число смертей и новых заражений снизилось

Воскресенье, 17 мая 2020, 19:21

В Италии снизился суточный показатель смертности среди инфицированных коронавирусом, уменьшилось и число новых заражений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За прошедшие сутки от коронавируса в Италии умерли 145 человек. Накануне сообщалось о 153 летальных случаях.

Общее количество умерших с начала эпидемии возросло до 31 908.

Зафиксировано 675 новых случаев инфицирования, накануне было 875.

В течение суток из больниц выписали 2366 человек, накануне было 2605 выздоровлений. Общее число выздоровлений возросло до 125 176 человек.

Сейчас в Италии насчитывается 68 351 активный случай коронавируса. Из них госпитализированы более 10 тысяч человек.

В целом с начала эпидемии вирусом Sars-CoV-2 в Италии заразились менее 225 435 человек.

Темы: Италиякоронавирус


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