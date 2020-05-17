У Нідерландах найнижчий рівень смертності від коронавірусу за два місяці

У Нідерландах протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 10 людей – це найнижчий рівень смертності за два місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Національного інституту громадського здоров’я RIVM.

За останні 24 години з коронавірусом були госпіталізовані 15 нових пацієнтів. Вчора повідомлялося про 45 нових госпіталізацій.

Загалом протягом останньої доби коронавірусом заразилися 125 людей. Таким чином, з початку епідемії у Нідерландах зафіксовано 43 995 випадків зараження.

Від наслідків коронавірусної хвороби померли 5 680 людей.

Нагадаємо, органи охорони здоров’я Нідерландів оприлюднили звіт щодо того, як обмежувальні заходи допомогли стримати вірус.