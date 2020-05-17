В Нидерландах самый низкий уровень смертности от коронавируса за два месяца

В Нидерландах в течение последней суток от коронавирусной болезни умерли 10 человек – это самый низкий уровень смертности за два месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Национального института общественного здоровья RIVM.

За последние 24 часа с коронавирусом были госпитализированы 15 новых пациентов. Вчера сообщалось о 45 новых госпитализаций.

В целом в течение последних суток коронавирусом заразились 125 человек. Таким образом, с начала эпидемии в Нидерландах зафиксировано 43 995 случаев заражения.

От последствий коронавирусной болезни умерли 5 680 человек.

Напомним, органы здравоохранения Нидерландов обнародовали отчет о том, как ограничительные меры помогли сдержать вирус.