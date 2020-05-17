Все разделы
Укр / Рус

В Нидерландах самый низкий уровень смертности от коронавируса за два месяца

Воскресенье, 17 мая 2020, 20:08

В Нидерландах в течение последней суток от коронавирусной болезни умерли 10 человек – это самый низкий уровень смертности за два месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Национального института общественного здоровья RIVM.

За последние 24 часа с коронавирусом были госпитализированы 15 новых пациентов. Вчера сообщалось о 45 новых госпитализаций.

В целом в течение последних суток коронавирусом заразились 125 человек. Таким образом, с начала эпидемии в Нидерландах зафиксировано 43 995 случаев заражения.

От последствий коронавирусной болезни умерли 5 680 человек.

Напомним, органы здравоохранения Нидерландов обнародовали отчет о том, как ограничительные меры помогли сдержать вирус.

Темы: Нидерландыкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина может обратиться в Международный суд ООН по делу самолета МАУ – МИД

МИД просит мир помочь прекратить репрессии РФ в Крыму и на Донбассе

Бывшего посла Китая в Украине нашли мертвым в Израиле

Обама раскритиковал методы Трампа борьбы с Covid-19

Эпидемия в Киеве: Кличко рассказал, сколько жизней унес коронавирус за день

видеоСтепанов рассказал, что могло произойти, если бы не закрыли метро

Все главные новости...
Нидерланды
В Роттердаме провели онлайн-концерт Евровидения и объявили место конкурса 2021
У собаки и котов в Нидерландах обнаружено антитела к коронавирусу
В Нидерландах и Мексике нашли мертвыми украинцев
Последние новости
19:43
На зданиях ОП и Кабмина покажут инсталляцию о преступлениях РФ против крымских татар
19:21
Коронавирус в Италии: число смертей и новых заражений снизилось
19:08
Украина может обратиться в Международный суд ООН по делу самолета МАУ – МИД
18:28
Киевщина: в Ирпенском регионе - существенное увеличение случаев COVID-19
18:24
МИД просит мир помочь прекратить репрессии РФ в Крыму и на Донбассе
18:09
НБУ упростил получение наличных из касс торговых предприятий
18:00
В Лондоне арестовали 19 человек, которые выступали против карантина
17:52
В Хмельницкой области на изоляцию пошло все отделение перинатального центра
17:46
ООС: 4 обстрела, ранен военный
17:36
В Одессе от коронавируса умер реаниматолог городской больницы
Все новости...