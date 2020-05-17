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Луганським лікарям пропонують працювати з COVID-19 у Москві – ЗМІ

Неділя, 17 травня 2020, 20:48
Луганським лікарям пропонують працювати з COVID-19 у Москві – ЗМІ

В окупованому Луганську лікарям, які працюють з хворими на COVID-19, почали пропонувати тимчасові контракти в Москві.

Джерело: проєкт Радіо Свобода "Радіо Донбас.Реалії", Стопкоронавирус.рф

Деталі: За словами медика луганської лікарні, пропозиції надходять через адміністрацію.

Лікарям пропонують ставку в близько 100 тисяч рублів (близько 36 тисяч гривень) і доплати за місяць: лікарям 80 тисяч рублів, медсестрам – 50, санітарам – 30 (відповідно, 28, 18 і 11 тисяч гривень).

Пряма мова медика: "Пропонують фельдшерам і лікарям швидкої допомоги, терапевтам, медсестрам, навіть санітаркам. Вище згадані суми – це доплата за місяць, плюс основна зарплата буде (може 100-120 тисяч рублів, такий порядок цифр).

Оформлюється відрядження. Чула про два варіанти термінів – хто говорить, на все літо, хто – на 2 місяці. За людиною зберігається робоче місце".

Деталі: За словами джерела, мало хто з луганських лікарів погоджується їхати до Москви.

Профільною по COVID-19 у Луганську є лікарня №4. У квітні в ній були випадки захворювання серед медиків, а поліклінічне відділення закривали на карантин.

Раніше Радіо Донбас.Реалії повідомляло, що лікарі окупованого Луганська заявляють про дефіцит засобів захисту під час епідемії.

Довідка: Станом на 17 травня, в Росії виявлено 281 752 випадків коронавірусу, з них 142 824 – у Москві. Померла за весь період 2 631 особа, одужало – 67 373.

За останню добу в РФ зареєстровано 9 709 випадків коронавірусу, з яких у Москві – 3 855.

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Українська правда
Теми: ЛуганськРосіякоронавірусмедицина
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