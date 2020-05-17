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Луганским врачам предлагают работать с COVID-19 в Москве – СМИ

Воскресенье, 17 мая 2020, 20:48
Луганским врачам предлагают работать с COVID-19 в Москве – СМИ

В оккупированном Луганске врачам, которые работают с больными коронавирусной болезнью, начали предлагать временные контракты в Москве.

Источник: проект Радио Свобода "Радио Донбасс.Реалии", Стопкоронавирус.рф

Детали: По словам медика луганской больницы, предложения поступают через администрацию.

Врачам предлагают ставку в около 100 тысяч рублей (около 36 тысяч гривен) и доплаты за месяц: врачам 80 тысяч рублей, медсестрам – 50, санитарам – 30 (соответственно, 28, 18 и 11 тысяч гривен).

Прямая речь медика: "Предлагают фельдшерам и врачам скорой помощи, терапевтам, медсестрам, даже санитаркам. Выше упомянутые суммы – это доплата за месяц, плюс основная зарплата будет (может 100-120 тысяч рублей, такой порядок цифр).

Оформляется командировка. Слышала о двух вариантах сроков – кто говорит, на все лето, кто – на 2 месяца. За человеком сохраняется рабочее место".

Детали: По словам источника, мало кто из луганских врачей соглашается ехать в Москву.

Профильной по COVID-19 в Луганске является больница №4. В апреле в ней были случаи заболевания среди медиков, а поликлиническое отделение закрывали на карантин.

Раньше Радио Донбасс.Реалии сообщало, что врачи оккупированного Луганска заявляют о дефиците средств защиты во время эпидемии.

Справка: По состоянию на 17 мая, в России выявлено 281 752 случаев коронавируса, из них 142 824 – в Москве. Умер за весь период 2 631 человек, выздоровело – 67 373.

За последние сутки в РФ зарегистрировано 9 709 случаев коронавируса, из которых в Москве – 3 855.

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Украинская правда

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Темы: ЛуганскРосcиякоронавирусмедицина
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