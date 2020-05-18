Усі розділи
Укр / Рус

Під час стрілянини на поминальній службі в США поранення отримали 13 осіб

Понеділок, 18 травня 2020, 00:49

У штаті Луїзіана під час імпровізованої поминальної служби сталася стрілянина, поранення отримали 13 осіб.

Джерело: Associated Press

Деталі: За повідомленням поліції, загиблих немає, проте одна людина нині перебуває у критичному стані. 

Трагедія відбулась у місті Богалуса. 

Правоохоронці розповіли, що близько 150 осіб зібрались, щоб вшанувати чоловіка, який нещодавно був знайдений мертвим у лісі. 

Зазначається, що вогонь по людях вели із машини, що проїжджала повз. 

Наразі поліція нікого не затримала, оскільки немає жодних свідків, які б могли розповісти більше деталей.

Українська правда
Теми: СШАкримінал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

62 країни, включаючи Україну, вимагають розслідувати походження коронавірусу

На Донбасі поранено ще одного українського воїна

Україна може звернутися до Міжнародного суду ООН щодо збитого літака МАУ – МЗС

МЗС просить світ допомогти припинити репресії РФ у Криму й на Донбасі

Колишнього посла Китаю в Україні знайшли мертвим в Ізраїлі

Обама розкритикував методи Трампа боротьби з Covid-19

Усі головні новини...
США
Пуерто-Рико може увійти до складу США, незабаром відбудеться референдум
Обама розкритикував методи Трампа боротьби з Covid-19
SpaceX перенесла запуск чергової партії інтернет-супутників через спецоперацію Пентагону
Останні новини
00:49
Під час стрілянини на поминальній службі в США поранення отримали 13 осіб
00:20
П’ять людей померли від коронавірусу на Буковині
23:54
62 країни, включаючи Україну, вимагають розслідувати походження коронавірусу
23:06
Вироки у справі МН17 будуть щонайменше через кілька років – МЗС
22:53
В Одесі від коронавірусу померла директорка школи
22:15
МЗС невдовзі подасть меморандум щодо захоплення моряків у Керченській протоці
21:54
В Албанії протести через знесення будівлі Національного театру
21:30
Новини економіки: запуск "Павлоградвугілля" та скасування рейсів МАУ
21:05
На Донбасі поранено ще одного українського воїна
20:48
Луганським лікарям пропонують працювати з COVID-19 у Москві – ЗМІ
Усі новини...