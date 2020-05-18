Під час стрілянини на поминальній службі в США поранення отримали 13 осіб

У штаті Луїзіана під час імпровізованої поминальної служби сталася стрілянина, поранення отримали 13 осіб.

Джерело: Associated Press

Деталі: За повідомленням поліції, загиблих немає, проте одна людина нині перебуває у критичному стані.

Трагедія відбулась у місті Богалуса.

Правоохоронці розповіли, що близько 150 осіб зібрались, щоб вшанувати чоловіка, який нещодавно був знайдений мертвим у лісі.

Зазначається, що вогонь по людях вели із машини, що проїжджала повз.

Наразі поліція нікого не затримала, оскільки немає жодних свідків, які б могли розповісти більше деталей.