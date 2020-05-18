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Укр / Рус

Во время стрельбы на поминальной службе в США ранения получили 13 человек

Понедельник, 18 мая 2020, 00:49

В штате Луизиана во время импровизированной поминальной службы произошла стрельба, ранения получили 13 человек.

Источник: Associated Press

Детали: По сообщению полиции, погибших нет, однако один человек сейчас находится в критическом состоянии.

Трагедия произошла в городе Богалуса.

Правоохранители рассказали, что около 150 человек собрались, чтобы почтить человека, который недавно был найден мертвым в лесу.

Отмечается, что огонь по людям вели из машины, проезжавшей мимо.

Сейчас полиция никого не задержала, поскольку нет никаких свидетелей, которые могли бы рассказать больше деталей.

Украинская правда
Темы: СШАкриминал


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