У Канаді розбився літак військово-повітряних сил 

У провінції Британська Колумбія розбився літак пілотажної групи військово-повітряних сил Канади. Доля екіпажу залишається невідомою.

Джерело: Reuters

Деталі: Літак впав біля міста Камлупс невдовзі після вильоту. На відео видно як пара літаків піднімаються в небо, після чого один різко падає.

За словами свідків, щонайменше одна людина зазнала поранення. Проте про стан пілота інформації немає. За словами міністра охорони здоров’я провінції, одну людину госпіталізували.

Військово-повітряні сили підтвердили у Twitter аварію літака.