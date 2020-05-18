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У Канаді розбився літак військово-повітряних сил 

Понеділок, 18 травня 2020, 01:28

У провінції Британська Колумбія розбився літак пілотажної групи військово-повітряних сил Канади. Доля екіпажу залишається невідомою.

Джерело: Reuters

Деталі: Літак впав біля міста Камлупс невдовзі після вильоту. На відео видно як пара літаків піднімаються в небо, після чого один різко падає. 

За словами свідків,  щонайменше одна людина зазнала поранення. Проте про стан пілота інформації немає. За словами міністра охорони здоров’я провінції, одну людину госпіталізували.

Військово-повітряні сили підтвердили у Twitter аварію літака. 

Українська правда
Теми: Канадаавіа


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