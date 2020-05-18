Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Канаді розбився літак військово-повітряних сил 

Понеділок, 18 травня 2020, 01:28
У Канаді розбився літак військово-повітряних сил 

У провінції Британська Колумбія розбився літак пілотажної групи військово-повітряних сил Канади. Доля екіпажу залишається невідомою.

Джерело: Reuters

Деталі: Літак впав біля міста Камлупс невдовзі після вильоту. На відео видно як пара літаків піднімаються в небо, після чого один різко падає. 

За словами свідків,  щонайменше одна людина зазнала поранення. Проте про стан пілота інформації немає. За словами міністра охорони здоров’я провінції, одну людину госпіталізували.

Військово-повітряні сили підтвердили у Twitter аварію літака. 

Українська правда
Теми: Канадаавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Канада
Канада запустить нову програму постійного проживання для українських біженців
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
Кулеба поговорив з главою МЗС Канади про заколот в РФ і саміт НАТО
Останні новини
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо зляклись реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
Усі новини...
Реклама: