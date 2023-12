У Канаді розбився літак військово-повітряних сил 

У провінції Британська Колумбія розбився літак пілотажної групи військово-повітряних сил Канади. Доля екіпажу залишається невідомою.

Джерело: Reuters

Деталі: Літак впав біля міста Камлупс невдовзі після вильоту. На відео видно як пара літаків піднімаються в небо, після чого один різко падає.

За словами свідків, щонайменше одна людина зазнала поранення. Проте про стан пілота інформації немає. За словами міністра охорони здоров’я провінції, одну людину госпіталізували.

Військово-повітряні сили підтвердили у Twitter аварію літака.

The #RCAF has been made aware that a Canadian Forces Snowbirds aircraft crashed in the vicinity of Kamloops, BC. Our priority at this time is determining the status of our personnel and supporting emergency personnel. When appropriate, more information will be made available.