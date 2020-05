В Канаде разбился самолет военно-воздушных сил

В провинции Британская Колумбия разбился самолет пилотажной группы ВВС Канады. Судьба экипажа остается неизвестной.

Источник: Reuters

Детали: Самолет упал возле города Камлупс вскоре после вылета. На видео видно как пара самолетов поднимаются в небо, после чего один резко падает.

По словам свидетелей, по меньшей мере один человек получил ранения. Однако о состоянии пилота информации нет. По словам министра здравоохранения провинции, один человек госпитализирован.

Военно-воздушные силы подтвердили в Twitter аварию самолета.

The #RCAF has been made aware that a Canadian Forces Snowbirds aircraft crashed in the vicinity of Kamloops, BC. Our priority at this time is determining the status of our personnel and supporting emergency personnel. When appropriate, more information will be made available.