У Пентагоні готуються до другої хвилі коронавірусу

У Міністерстві оборони США готуються до другої хвилі пандемії та планують відновлювати військові операції при умові мінімізації ризиків для військових.

Джерело: "Голос Америки" із посиланням на міністра оборони Марка Еспера

Пряма мова: "Ми готуємось до другої хвилі , а може і більше. Ми не знаємо, якою буде траєкторія цього вірусу".

Деталі: За словами Еспера, скасування режимі соціального дистанціювання найближчим часом не передбачається.

"Голос Америки" зазначає, що США вже відновили деякі військові місії з певними змінами через пандемію. У червні Пентагон планує провести спільні американсько-польсько навчання, які були раніше перенесені через коронавірус.

Окрім того, у Міністерстві планують тестувати на хворобу військових, починаючи із критично важливих сил.

Безпосередньо над планом повернення персонал до будинку Пентагону вже працює менеджмент.

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