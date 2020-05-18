У Пентагоні готуються до другої хвилі коронавірусу
У Міністерстві оборони США готуються до другої хвилі пандемії та планують відновлювати військові операції при умові мінімізації ризиків для військових.
Джерело: "Голос Америки" із посиланням на міністра оборони Марка Еспера
Пряма мова: "Ми готуємось до другої хвилі , а може і більше. Ми не знаємо, якою буде траєкторія цього вірусу".
Деталі: За словами Еспера, скасування режимі соціального дистанціювання найближчим часом не передбачається.
"Голос Америки" зазначає, що США вже відновили деякі військові місії з певними змінами через пандемію. У червні Пентагон планує провести спільні американсько-польсько навчання, які були раніше перенесені через коронавірус.
Окрім того, у Міністерстві планують тестувати на хворобу військових, починаючи із критично важливих сил.
Безпосередньо над планом повернення персонал до будинку Пентагону вже працює менеджмент.
Нагадаємо:
- За останніми даними, у США підтвердили 1 мільйон 527 тисяч випадків коронавірусу, із них летальних – майже 91 тисяча. Побороли хворобу 345 тисяч хворих.