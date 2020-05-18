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Укр / Рус

В Пентагоне готовятся ко второй волне коронавируса

Понедельник, 18 мая 2020, 03:35

В Министерстве обороны США готовятся ко второй волне пандемии и планируют возобновлять военные операции при условии минимизации рисков для военных.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на министра обороны Марка Эспера

Прямая речь: "Мы готовимся ко второй волне, а может и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса".

Детали: По словам Эспера, отмена режима социального дистанцирования в ближайшее время не предвидится.

"Голос Америки" отмечает, что США уже восстановили некоторые военные миссии с определенными изменениями из-за пандемии. В июне Пентагон планирует провести совместные американо-польско обучения, которые были ранее перенесены из коронавируса.

Кроме того, в Министерстве планируют тестировать на наличие болезни военных, начиная с критически важных сил.

Непосредственно над планом возвращения персонал в дом Пентагона уже работает менеджмент.

Напомним:

  • По последним данным, в США подтвердили 1 миллион 527 тысяч случаев коронавируса, из них летальных – почти 91 тысяча. Побороли болезнь 345 тысяч больных.

Украинская правда
Темы: СШАкоронавирус


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