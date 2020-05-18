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Тисячі румун, охочих повернутися додому, утворили величезні черги на кордоні

Понеділок, 18 травня 2020, 08:46

Тисячі румун були змушені годинами стояти в черзі на кордоні, не дотримуючись безпечної відстані, після пом'якшення умов в'їзду в країну з 16 травня. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач". 

Через ускладнені процедури пропуску, до яких належить епідеміологічний контроль, та величезну кількість громадян, що хочуть повернутися до Румунії, на угорсько-румунському кордоні утворилися величезні черги. На пункті пропуску Надлак І час очікування становив 8 годин.

За повідомленнями ЗМІ, понад 16 тисяч людей очікували у чергах. Правоохоронці закликали людей дотримуватись дистанції, але це не призвело до результату. Повідомлялось про спонтанні акції протесту.

Влада терміново збільшила кількість пунктів пропуску та кількість прикордонників на місцях.

Наразі румунським громадянам не обов'язково проходити 14-денний карантин в спеціально встановленому місці, як це було раніше під час дії надзвичайного стану, але обов'язковою є самоізоляція вдома та епідеміологічний контроль на кордоні. 

Теми: Румуніякарантинкордон


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