Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тысячи румын, желающих вернуться домой, образовали огромные очереди на границе

Понедельник, 18 мая 2020, 08:46
Тысячи румын, желающих вернуться домой, образовали огромные очереди на границе

Тысячи румын были вынуждены часами стоять в очереди на границе, не соблюдая безопасного расстояния, после смягчения условий въезда в страну с 16 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Из-за осложненных процедур пропуска, к которым относится эпидемиологический контроль, и огромного количества граждан, которые хотят вернуться в Румынию, на венгерско-румынской границе образовались огромные очереди. На пункте пропуска Надлак І время ожидания составляло 8 часов.

По сообщениям СМИ, более 16 000 человек ожидали в очередях. Правоохранители призвали людей соблюдать дистанцию, но это не привело к результату. Сообщалось о спонтанных акциях протеста.

Власти срочно увеличили количество пунктов пропуска и количество пограничников на местах.

Сейчас румынским гражданам не обязательно проходить 14-дневный карантин в специально установленном месте, как это было раньше во время действия чрезвычайного положения, но обязательной является самоизоляция дома и эпидемиологический контроль на границе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Румыниякарантинграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Румыния
Правительство смягчило запрет на экспорт сахара: разрешило продавать в Румынию
Румыния подтвердила, что станет местом для подготовки украинцев на F-16
Германия поддержит стремление Румынии присоединиться к Шенгену уже в этом году – Шольц
Последние новости
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
Все новости...
Реклама: