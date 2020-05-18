Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ оприлюднила дані з архівів КДБ щодо спроб кримських татар повернутися до Криму

Понеділок, 18 травня 2020, 09:13

Служба безпеки України оприлюднила деякі документи з архівів Комітету державної безпеки УСРС, пов’язані з депортацією та геноцидом кримських татар у радянські часи.

Джерело: Telegram-канал СБУ

Дослівно: "18 травня – скорботний день в історії кримських татар та всієї України. Цього дня 1944 року сталінський режим руками НКВС розпочав геноцид корінного народу Криму. Людей загнали у товарні вагони та депортували до Сибіру та Середньої Азії. Але боротьба кримськотатарського народу за свою Батьківщину ніколи не припинялась.

Ми зібрали декілька історій з архівів КДБ про те, як кримські татари боролися за право жити на своїй землі. Репресії, переслідування, ярлики "автономістів", "зрадників" та "екстремістів" – ніщо не зламало дух цих людей. 

Пам’ятаємо всіх, хто не дочекався повернення додому!".

Деталі: СБУ навела деякі історичні дані. Зокрема, йдеться про спроби кримських татар повернутися в рідний Крим після понад 20 років вигнання.

Так, у 1967 році, у 50-ту річницю Жовтневої революції, голова КДБ при Раді міністрів УРСР Нікітченко доповідав керівництву Компартії України, що кримський татарин Абдураїм Решідов планує самоспалення. Його довели до відчаю постійні відмови радянської влади, які забороняли повернення до Криму.

Абдураїм Решідов – національний герой кримськотатарського народу.

Він був льотчиком-асом під час Другої світової війни та здійснив 222 бойових вильоти. За мужність і героїзм йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу.

Але після запитів про повернення до Криму Герой Решідов став вважатися "провокатором". І пропозиція КДБ була стандартною для тих часів: виключити кримчанина з партії та опублікувати статтю, щоб дискредитувати його.

 
 

У повідомленні Нікітченка також збереглося листування кримського татарина Мансура Османова, який проживав у Ташкенті, з письменником і жертвою сталінського режиму Борисом Антоненко-Давидовичем.

Османов дуже влучно описав, як радянська пропаганда ставиться до кримських татар, навіть до тих, хто народився вже у вигнанні. Його синів і через 22 роки називали "зрадниками".

Борис Антоненко-Давидович, який і сам пройшов ГУЛАГ, підтримував кримчан і відповів: "Ваш народ справжній господар цієї землі", порадивши найголовніше – зберегти свою мову та культуру. "Нехай ваші діти не забудуть цього, бо коли народ втрачає мову – він перестає бути нацією".

 
 
 

Читайте також: Кримські татари. Історія повернення

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татариісторіяКримСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
кримські татари
Українку Умерову триматимуть у СІЗО до жовтня. Росія досі приховує деталі справи
В Україні відзначають День кримськотатарського прапора: історія та значення
Кримськотатарські прапори підняли у Києві та за кордоном
Останні новини
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо зляклись реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
Усі новини...
Реклама: