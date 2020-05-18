СБУ обнародовала данные из архивов КГБ о попытках крымских татар вернуться в Крым

Служба безопасности Украины обнародовала некоторые документы из архивов Комитета государственной безопасности УСРС, связанные с депортацией и геноцидом крымских татар в советские времена.

Источник: Telegram-канал СБУ

Дословно: "18 мая – скорбный день в истории крымских татар и всей Украины. В этом день в 1944 году сталинский режим руками НКВД начал геноцид коренного народа Крыма. Людей загнали в товарные вагоны и депортировали в Сибирь и Среднюю Азию. Но борьба крымскотатарского народа за свою Родину никогда не прекращалась.

Мы собрали несколько историй из архивов КГБ о том, как крымские татары боролись за право жить на своей земле. Репрессии, преследования, ярлыки "автономистов", "предателей" и "экстремистов" - ничто не сломило дух этих людей.

Помним всех, кто не дождался возвращения домой!".

Детали: СБУ привела некоторые исторические данные. В частности, речь идет о попытках крымских татар вернуться в родной Крым после более 20 лет изгнания.

Так, в 1967 году, в 50-ю годовщину Октябрьской революции, глава КГБ при Совете министров УССР Никитченко докладывал руководству Компартии Украины, что крымский татарин Абдураим Решидов планирует самосожжение. Его довели до отчаяния постоянные отказы советской власти, запрещали возвращение в Крым.

Абдураим Решидов – национальный герой крымскотатарского народа.

Он был летчиком-асом во время Второй мировой войны и совершил 222 боевых вылета. За мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Но после запросов о возвращении в Крым Герой Решидов стал считаться "провокатором". И предложение КГБ было стандартным для того времени: исключить крымчанина из партии и опубликовать статью, чтобы дискредитировать его.

В сообщении Никитченко также сохранилась переписка крымского татарина Мансура Османова, который проживал в Ташкенте, с писателем и жертвой сталинского режима Борисом Антоненко-Давыдовичем.

Османов очень точно описал, как советская пропаганда относится к крымским татарам, даже к тем, кто родился уже в изгнании. Его сыновей и через 22 года называли "предателями".

Борис Антоненко-Давыдович, который и сам прошел ГУЛАГ, поддерживал крымчан и ответил: "Ваш народ настоящий хозяин этой земли".

Он отметил, что главное – сохранить свой язык и культуру: "Пусть ваши дети не забудут этого, потому что когда народ теряет язык – он перестает быть нацией".