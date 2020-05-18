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Зеленський: Кримські татари й українці повернуться до рідних домівок у Криму

Понеділок, 18 травня 2020, 09:47
Зеленський: Кримські татари й українці повернуться до рідних домівок у Криму

Президент України Володимир Зеленський вірить, що Крим буде українським і кримські татари та етнічні українці, що стали переселенцями, зможуть повернутися туди після деокупації.

Джерело: Офіс президента у соцмережах у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Пряма мова Зеленського: "Ми віримо, що обов’язково настане день, коли Крим повернеться до України. Кримські татари та українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом промовити: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу й нашу свободу!".

Деталі: У ніч із 17 на 18 травня на будівлі Офісу президента було розміщено світлову проекцію, що символізує солідарність українського та кримськотатарського народів.

Інші подробиці: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також зазначив, що у 1944 році "радянська влада на підставі надуманих обвинувачень депортувала з півострова майже 200 тисяч кримських татар, здебільшого жінок та дітей", а протягом перших 2 років вигнання від голоду та хвороб загинула майже половина депортованих.

Після десятиліть поневірянь кримські татари повернулися додому, "але рівно через 70 років після тих жахливих подій московська влада, анексувавши Крим, почала повертатися до сталінських методів".

Через переслідування, насильство, арешти майже 35 тисяч кримських татар знов були змушені покинути свої оселі, написав прем'єр у Telegram.

Шмигаль вірить, що "й це вигнання зрештою закінчиться перемогою кримськотатарського народу й історична справедливість буде відновлена" – і ключову роль у цьому відіграє українська держава.

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Теми: кримські татариісторіяокупаціяКримЗеленський
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