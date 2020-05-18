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Зеленский: Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома в Крыму

Понедельник, 18 мая 2020, 09:47
Зеленский: Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым будет украинским и крымские татары и этнические украинцы, ставшие переселенцами, смогут вернуться туда после деоккупации.

Источник: Офис президента в соцсетях в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Прямая речь Зеленского: "Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!".

Детали: В ночь с 17 на 18 мая на здании Офиса президента была размещена световая проекция, символизирующая солидарность украинского и крымскотатарского народов.

Другие подробности: Премьер-министр Денис Шмыгаль также отметил, что в 1944 году "советская власть на основании надуманных обвинений депортировали с полуострова почти 200 тысяч крымских татар, в основном женщин и детей", а в течение первых 2 лет изгнания от голода и болезней погибли почти половина депортированных.

После десятилетий скитаний крымские татары вернулись домой, но "ровно через 70 лет после тех ужасных событий московские власти, аннексировав Крым, начали возвращаться к сталинским методам".

Из-за преследований, насилия, арестов почти 35 тысяч крымских татар вновь были вынуждены покинуть свои дома, написал премьер в Telegram.

Шмыгаль верит, что "и это изгнание в конце концов закончится победой крымскотатарского народа и историческая справедливость будет восстановлена" – и ключевую роль в этом сыграет украинское государство.

Читайте также: Крымские татары. История возвращения

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Темы: крымские татарыисторияоккупацияКрымЗеленский
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