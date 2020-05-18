Ляшко: Масові заходи повернемо одними з останніх

Масові заходи в Україні будуть відновлюватися на останніх етапах карантинних обмежень.

Джерело: заступник очільника МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко на брифінгу 18 травня, відповідаючи на запитання

Пряма мова: "Масові заходи будуть відкриватися одними з останніх, оскільки це – масове скупчення населення і найбільший ризик передачі інфекційної хвороби, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Тому масові заходи будемо пропонувати відкривати на останніх етапах виходу з карантину і тільки після стабілізації епідемічної ситуації".

Чи буде це зроблено окремо (по областях –ред.), історія покаже, але в першу чергу ми розглядаємо питання запровадження на території нашої країни адаптивного карантину. Тобто пом’якшення будуть відбуватися в тих областях, які будуть відповідати тим чи іншим епідеміологічним показникам. Сьогодні серед таких показників розглядається питання кількості захворювань на 100 тисяч населення за останні 7 днів, завантаженість ліжкофонду в тій чи іншій області, кількість тестувань за останній тиждень, і можливо, коефіцієнт приросту нових випадків коронавірусної хвороби".

Деталі: Також Ляшко повідомив, що наразі постанова про карантин не передбачає ще відновлення вищих навчальних закладів, однак на найближчому засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а також засіданні уряду це питання буде також розглядатись.

За словами санлікаря, було розроблено проєкт протиепідемічних норм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання в освітніх закладах, і цей проєкт буде розміщений на сайті МОЗ 18 травня для громадського обговорення. Він буде перебувати на громадському обговоренні, поки не буде прийнято певні норми, які будуть дозволяти функціонувати тим чи іншим закладам, в тому числі і освітнім.

Ляшко також зазначив, що поруч із нормами до проведення ЗНО також з’являться норми, які будуть прописувати, як можна відкривати після пом’якшення карантину готелі, спортивні зали, дитячі садочки, автоперевезення.