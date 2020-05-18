Ляшко: Массовые мероприятия вернем одними из последних

Массовые мероприятия в Украине будут возобновлены на последних этапах карантина.

Источник: заместитель главы Минздрава, главный санврач Виктор Ляшко на брифинге 18 мая, отвечая на вопросы

Прямая речь: "Массовые мероприятия будут открываться одними из последних, поскольку это - массовое скопление населения и наибольший риск передачи инфекционной болезни, которая передается воздушно-капельным путем. Поэтому массовые мероприятия будем предлагать открывать на последних этапах выхода из карантина и только после стабилизации эпидемической ситуации.

Будет ли это сделано отдельно (по областям ред.), история покажет, но в первую очередь мы рассматриваем вопрос введения на территории нашей страны адаптивного карантина. То есть смягчения будут происходить в тех областях, которые будут соответствовать тем или иным эпидемиологическим показателям.

Сегодня среди таких показателей рассматривается вопрос количества заболеваний на 100 000 населения за последние 7 дней, загруженность койкофонда в той или иной области, количество тестирований за последнюю неделю, и возможно, коэффициент прироста новых случаев коронавирусной болезни".

Детали: Также Ляшко сообщил, что сейчас постановление о карантине не предусматривает еще возобновления работы высших учебных заведений, однако на ближайшем заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также заседании правительства этот вопрос будет также рассматриваться.

По словам санврача, был разработан проект санитарных норм для проведения внешнего независимого оценивания в учебных заведениях, и этот проект будет размещен на сайте Минздрава 18 мая для общественного обсуждения. Он будет находиться на общественном обсуждении, пока не будут приняты определенные нормы, которые будут позволять работать тем или иным заведениям, в том числе и образовательным.

Ляшко также отметил, что наряду с нормами к проведению ВНО также появятся нормы, которые будут прописывать, как можно открывать после смягчения карантина гостиницы, спортивные залы, детские сады, автоперевозки.