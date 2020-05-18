Шість країн засудили репресії проти кримських татар

Міністри закордонних справ України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви та Польщі оприлюднили спільну заяву до 76-х роковин депортації кримськотатарського народу, у якій засудили тодішні і сучасні репресії проти кримських татар.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу українського МЗС.

У заяві зазначається, що внаслідок злочинної депортації радянською владою кримськотатарського народу з території його історичного проживання - Криму - у віддалені райони Узбекистану, Казахстану та Росії, померла майже половина усіх депортованих.

Решта зазнавали цілеспрямованої культурної та мовної асиміляції і не мали права повернутися у Крим до 1989 року.

Міністри закордонних справ наголошують, що трагедія кримськотатарського народу повторилася у 2014 році після окупації Криму Російською Федерацією.

"Не випадково Росія, яка глорифікує сталінський тоталітарний режим, продовжує свою злочинну політику у ХХІ столітті у тимчасово окупованому Криму: це заборона Меджлісу кримськотатарського народу, систематичні репресії, переслідування і порушення прав кримських татар, які чинили опір російській збройній агресії проти територіальної цілісності України. Це змусило тисячі кримських татар, корінний народ Криму, покинути свої домівки і виїхати до материкової України", - наголошують у заяві.

Міністри закордонних справ вшановують пам’ять жертв депортації, висловлюють підтримку кримськотатарському народу у його боротьбі за свої права та засуджують агресивну політику РФ щодо України та нові репресії проти кримськотатарського народу.

"Закликаємо Росію припинити порушення фундаментальних принципів міжнародного права, повною мірою виконати резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна, і вимоги міжнародного співтовариства стосовно деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Які б спроби не робила Росія для легітимізації окупації півострова, факт залишається беззаперечним: Крим - це Україна", - підсумовують міністри.