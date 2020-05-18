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Укр / Рус

Шесть стран осудили репрессии против крымских татар

Понедельник, 18 мая 2020, 10:45

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши обнародовали совместное заявление к 76-й годовщине депортации крымскотатарского народа, в котором осудили тогдашние и современные репрессии против крымских татар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

В заявлении отмечается, что в результате преступной депортации советской властью крымскотатарского народа с территории его исторического проживания – Крыма – в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и России, умерла почти половина всех депортированных.

Остальные испытывали целенаправленную культурную и языковую ассимиляцию и не имели права вернуться в Крым до 1989 года.

Министры иностранных дел отмечают, что трагедия крымскотатарского народа повторилась в 2014 году после оккупации Крыма Российской Федерацией.

"Не случайно Россия, глорифицируя сталинский тоталитарный режим, продолжает свою преступную политику в XXI веке во временно оккупированном Крыму: это запрет Меджлиса крымскотатарского народа, систематические репрессии, преследования и нарушения прав крымских татар, которые оказывали сопротивление российской вооруженной агрессии против территориальной целостности Украины. Это заставило тысячи крымских татар, коренной народ Крыма, покинуть свои дома и уехать на материковую часть Украины", - отмечают в заявлении.

Министры иностранных дел почтили память жертв депортации, выразили поддержку крымскотатарскому народу в его борьбе за свои права и осуждили агрессивную политику РФ в отношении Украины и новые репрессии против крымскотатарского народа.

"Призываем Россию прекратить нарушение фундаментальных принципов международного права, в полной мере выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, и требования международного сообщества относительно деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Какие бы попытки не делала Россия для легитимизации оккупации полуострова, факт остается безоговорочным: Крым – это Украина", - заключают министры.

Темы: крымские татары


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