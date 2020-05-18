Усі розділи
Укр / Рус

Мер Дніпра: Кабмін займається самообманом, транспорт фактично працює

Понеділок, 18 травня 2020, 10:56

Міський голова Дніпра Борис Філатов не буде запускати громадський транспорт повноцінно до рішення Кабінету міністрів про це.

Джерело: інтерв’ю Філатова "Радіо Свобода

Пряма мова: "Ні, однозначно це неможливо. Тому що це – компетенція Кабміну. Ви прекрасно пам’ятаєте історію з Анатолієм Бондаренком в Черкасах. І це закінчилося цілою купою кримінальних справ. Тому ми можемо тільки просити нас почути Кабмін.

Ви знаєте, були заяви з боку харківських колег щодо цього. І мер Києва Віталій Кличко говорив щодо метра…

Я не збирався і не збираюся самовільно запускати громадський транспорт, але я висловлюю свою відкрито публічну позицію і солідаризуюся з колегами, що давайте перестанемо займатися самообманом".

Деталі: На думку Філатова, Кабмін займається "самообманом", адже громадський транспорт у містах працює, просто за спецперепустками. Їх мають, у першу чергу, працівники комунальних служб, так званої критичної інфраструктури – водоканали, хлібозаводи тощо.

Пряма мова: "Ми видали 140 тисяч перепусток. У нас тут черги розтяглися на два квартали, щоб отримати ці спецперепустки.

Після послаблення карантину 11 травня до нас прийшли і стали в чергу усі підприємці, ФОПи, яким було дозволено наразі відкрити майданчики і так далі. Тобто вони також потребують цих спецперепусток. Ми довидали ще 50 тисяч. Довидаємо, скажемо так.

Уявіть собі пасажиропотік у 200 тисяч. Фактично громадський транспорт працює. Тобто це симулякр за великим рахунком (…).

Щоб не вийшло так, як з парками. Коли шановний Віктор Ляшко зізнався, що парки закрили для того, щоб налякати людей. Щоб потім ми не з’ясували після 22 травня чи після 1 червня, що громадський транспорт також не запускали для того, щоб налякати людей".

Інші подробиці: Філатов зазначив, що в кожному регіоні своя специфіка: якщо у Дніпрі метро коротке – і без його відкриття у місті не буде катастрофи, то в Харкові чи в Києві зупинити метро – це фактично паралізувати місто, тому виникають затори на дорогах.

На думку мера Дніпра, ці речі мають бути "під відповідальністю місцевого самоврядування": воно має ухвалювати рішення, виходячи з епідеміологічної ситуації у кожній конкретній територіальній громаді.

При цьому Філатов згоден, що треба дотримуватися усіх епідеміологічних заходів: соціальної дистанції, маскового режиму й іншого.

Теми: карантинтранспортФілатовДніпро


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Пляжному сезону бути! Головний лікар розповів, за яких умов можна буде купатися

За минулу добу 21 українець помер від коронавірусу

Кличко підтвердив наміри створити "партію мерів"

П’ять людей померли від коронавірусу на Буковині

62 країни, включаючи Україну, вимагають розслідувати походження коронавірусу

На Донбасі поранено ще одного українського воїна

Усі головні новини...
карантин
В Італії нові послаблення карантину: відкрилися бари, ресторани і перукарні
Ляшко: Масові заходи повернемо одними з останніх
Тисячі румун, охочих повернутися додому, утворили величезні черги на кордоні
Останні новини
11:31
Росіяни в ТКГ називають своїх "підопічних" просто "Донецьк" і "Луганськ" – Резніков
11:22
Суд повторно заарештував судно, що незаконно видобувало пісок в окупованому Криму
11:21
Португалія призупинила імпорт іноземного сміття, щоб впоратись зі своїм
11:20
Очільник МОЗ розповів для чого і кого тестуватимуть на антитіла COVID-19
11:15
Безробіття в США може досягти 25% - ФРС
11:04
Fakepalm: Цинкові льодяники не допомагають при коронавірусі
10:56
Мер Дніпра: Кабмін займається самообманом, транспорт фактично працює
10:52
Німеччина звинувачує WhatsApp у передачі даних користувачів Facebook. У компанії спростовують
10:50
Санітарний лікар розповів, де найкраще і найгірше тестують на коронавірус
10:45
Шість країн засудили репресії проти кримських татар
Усі новини...