Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мер Дніпра: Кабмін займається самообманом, транспорт фактично працює

Понеділок, 18 травня 2020, 10:56
Мер Дніпра: Кабмін займається самообманом, транспорт фактично працює

Міський голова Дніпра Борис Філатов не буде запускати громадський транспорт повноцінно до рішення Кабінету міністрів про це.

Джерело: інтерв’ю Філатова "Радіо Свобода

Пряма мова: "Ні, однозначно це неможливо. Тому що це – компетенція Кабміну. Ви прекрасно пам’ятаєте історію з Анатолієм Бондаренком в Черкасах. І це закінчилося цілою купою кримінальних справ. Тому ми можемо тільки просити нас почути Кабмін.

Ви знаєте, були заяви з боку харківських колег щодо цього. І мер Києва Віталій Кличко говорив щодо метра…

Я не збирався і не збираюся самовільно запускати громадський транспорт, але я висловлюю свою відкрито публічну позицію і солідаризуюся з колегами, що давайте перестанемо займатися самообманом".

Деталі: На думку Філатова, Кабмін займається "самообманом", адже громадський транспорт у містах працює, просто за спецперепустками. Їх мають, у першу чергу, працівники комунальних служб, так званої критичної інфраструктури – водоканали, хлібозаводи тощо.

Пряма мова: "Ми видали 140 тисяч перепусток. У нас тут черги розтяглися на два квартали, щоб отримати ці спецперепустки.

Після послаблення карантину 11 травня до нас прийшли і стали в чергу усі підприємці, ФОПи, яким було дозволено наразі відкрити майданчики і так далі. Тобто вони також потребують цих спецперепусток. Ми довидали ще 50 тисяч. Довидаємо, скажемо так.

Уявіть собі пасажиропотік у 200 тисяч. Фактично громадський транспорт працює. Тобто це симулякр за великим рахунком (…).

Щоб не вийшло так, як з парками. Коли шановний Віктор Ляшко зізнався, що парки закрили для того, щоб налякати людей. Щоб потім ми не з’ясували після 22 травня чи після 1 червня, що громадський транспорт також не запускали для того, щоб налякати людей".

Інші подробиці: Філатов зазначив, що в кожному регіоні своя специфіка: якщо у Дніпрі метро коротке – і без його відкриття у місті не буде катастрофи, то в Харкові чи в Києві зупинити метро – це фактично паралізувати місто, тому виникають затори на дорогах.

На думку мера Дніпра, ці речі мають бути "під відповідальністю місцевого самоврядування": воно має ухвалювати рішення, виходячи з епідеміологічної ситуації у кожній конкретній територіальній громаді.

При цьому Філатов згоден, що треба дотримуватися усіх епідеміологічних заходів: соціальної дистанції, маскового режиму й іншого.

Теми: карантинтранспортФілатовДніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо зляклись реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
Усі новини...
Реклама: