Мэр Днепра: Кабмин занимается самообманом, транспорт фактически работает

Городской глава Днепра Борис Филатов не будет запускать общественный транспорт полноценно до решения Кабинета министров об этом.

Источник: интервью Филатова "Радио Свобода"

Прямая речь: "Нет, однозначно это невозможно. Потому что это – компетенция Кабмина. Вы прекрасно помните историю с Анатолием Бондаренко в Черкассах. И это закончилось целой кучей уголовных дел. Поэтому мы можем только просить нас услышать Кабмин.

Вы знаете, были заявления со стороны харьковских коллег по этому поводу. И мэр Киева Виталий Кличко говорил о метро...

Я не собирался и не собираюсь самовольно запускать общественный транспорт, но я выражаю свою открыто публичную позицию и солидарен с коллегами, давайте перестанем заниматься самообманом".

Детали: По мнению Филатова, Кабмин занимается "самообманом", ведь общественный транспорт в городах работает, просто по спецпропускам. Их имеют, в первую очередь, работники коммунальных служб, так называемой критической инфраструктуры – водоканалы, хлебозаводы и тому подобное.

Прямая речь: "Мы выдали 140 тысяч пропусков. У нас тут очереди растянулись на два квартала, чтобы получить эти спецпропуска.

После ослабления карантина 11 мая к нам пришли и стали в очередь все предприниматели, ФЛП, которым было разрешено уже открыть площадки и так далее. То есть они также нуждаются в этих спецпропусках. Мы довыдали еще 50 тысяч. Довыдаем, скажем так.

Представьте себе пассажиропоток в 200 тысяч. Фактически общественный транспорт работает. То есть это симулякр по большому счету (...).

Чтобы не получилось так, как с парками. Когда уважаемый Виктор Ляшко признался, что парки закрыли для того, чтобы напугать людей. Чтобы потом мы не выяснили после 22 мая или после 1 июня, что общественный транспорт также не был запущен для того, чтобы напугать людей".

Другие подробности: Филатов отметил, что в каждом регионе своя специфика: если в Днепре метро короткое – и без его открытия в городе не будет катастрофы, то в Харькове или в Киеве остановить метро – это фактически парализовать город, поэтому возникают пробки на дорогах.

По мнению мэра Днепра, эти вещи должны быть "под ответственностью местного самоуправления": оно должен принимать решение, исходя из эпидемиологической ситуации в каждой конкретной территориальной общине.

При этом Филатов согласен, что надо соблюдать все эпидемиологических меры: социальная дистанция, масочный режим и тому подобное.