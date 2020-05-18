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На коронавірус захворів ще 41 киянин, Кличко назвав райони-рекордсмени

Понеділок, 18 травня 2020, 12:07
На коронавірус захворів ще 41 киянин, Кличко назвав райони-рекордсмени

За минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус ще в 41 киянина, з них 5 медиків, одна людина померла.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 41 людину. Серед них – 5 медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина. Усього за цей час – 49 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2321 підтверджений випадок захворювання на COVID-19".

 

Деталі: Серед тих, що захворіли минулої доби: 26 жінок віком від 18 до 82 років та 2 дiвчинки – п'яти та п'ятнадцяти років. А також 11 чоловікiв від 29 до 65 років і два хлопчика, яким по 9 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували чтирьох пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За словами Кличка, найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі – 11 хворих. У Святошинському – 9. Та по 6 випадків у Деснянському та Оболонському районах столиці.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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