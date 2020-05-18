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Коронавирусом заболел еще 41 киевлянин, Кличко назвал районы-рекордсмены

Понедельник, 18 мая 2020, 12:07
Коронавирусом заболел еще 41 киевлянин, Кличко назвал районы-рекордсмены

За минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус еще у 41 киевлянина, из них 5 медиков, один человек умер.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человек. Среди них - 5 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 49 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2321 подтвержденный случай заболевания COVID-19".

 

Детали: Среди заболевших за прошедшие сутки: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 2 девочки - пяти и пятнадцати лет. А также 11 мужчин от 29 до 65 лет и два мальчика, которым по 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали четырех пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам Кличко, больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 11 больных. В Святошинском - 9 и по 6 случаев в Деснянском и Оболонском районах столицы.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиев
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