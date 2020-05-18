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Українці найбільше не довіряють Порошенку, Тимошенко і Вакарчуку

Понеділок, 18 травня 2020, 12:13
Українці найбільше не довіряють Порошенку, Тимошенко і Вакарчуку

Жителі України найбільше не довіряють трьом політикам: п’ятому президенту, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку, голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко та нардепу від фракції "Голос" Святославу Вакарчуку.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 12-13 травня

Дослівно: "Юрію Бойку (ОПЗЖ – ред.) довіряють 25%, не довіряють – 57%, Святославу Вакарчуку – 24% і 61% відповідно, Юлії Тимошенко – 22% і 72%, Петру Порошенку – 20% і 76%". 

 

Деталі: Дослідження проходило 12-13 травня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали  3000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.  

Українська правда

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Теми: соціологіяПорошенкоТимошенкоВакарчук
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