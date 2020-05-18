Усі розділи
Укр / Рус

Українці найбільше не довіряють Порошенку, Тимошенко і Вакарчуку

Понеділок, 18 травня 2020, 12:13

Жителі України найбільше не довіряють трьом політикам: п’ятому президенту, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку, голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко та нардепу від фракції "Голос" Святославу Вакарчуку.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 12-13 травня

Дослівно: "Юрію Бойку (ОПЗЖ – ред.) довіряють 25%, не довіряють – 57%, Святославу Вакарчуку – 24% і 61% відповідно, Юлії Тимошенко – 22% і 72%, Петру Порошенку – 20% і 76%". 

 

Деталі: Дослідження проходило 12-13 травня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали  3000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.  

Українська правда
Теми: соціологіяПорошенкоТимошенкоВакарчук


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ СБУ кажуть, що викликали Стерненка не для підозри: під стінами будівлі акція

Пляжному сезону бути! Головний лікар розповів, за яких умов можна буде купатися

За минулу добу 21 українець помер від коронавірусу

Кличко підтвердив наміри створити "партію мерів"

П’ять людей померли від коронавірусу на Буковині

62 країни, включаючи Україну, вимагають розслідувати походження коронавірусу

Усі головні новини...
соціологія
Через рік президентства Зеленському все ще довіряють найбільше українців
Маніпулювання даними опитувань та помилки їх інтерпретації
Кожна десята пара у Франції планує перерву у стосунках після карантину
Останні новини
12:29
відеоПоліція Берліна перекрила вулицю заради стада диких кабанів
12:14
Кличко розповів, що має статися, щоб відкрилися ТЦ у Києві
12:13
інфографіка Українці найбільше недовіряють Порошенку, Тимошенко і Вакарчуку
12:12
інфографікаЧерез рік президентства Зеленському все ще довіряють найбільше українців
12:07
На коронавірус захворів ще 41 киянин, Кличко назвав райони-рекордсмени
12:04
Резніков запрошує "Голос" та інші фракції до участі у зустрічах ТКГ
12:03
68% українців вважають себе щасливими. Результати соціологічного дослідження
11:59
Представники ОРДЛО в ТКГ повинні мати "суспільну легітимність" – Резніков
11:48
НАБУ отримало доступ до службових записок про мільйонні премії в "Нафтогазі" – ЗМІ
11:31
Росіяни в ТКГ називають своїх "підопічних" просто Донецьк і Луганськ – Резніков
Усі новини...