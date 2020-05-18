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Украинцы больше всего не доверяют Порошенко, Тимошенко и Вакарчуку

Понедельник, 18 мая 2020, 12:13

Жители Украины больше всего не доверяют трем политикам: пятом президенту, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко, председателю фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и нардепу от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 12-13 мая

Дословно: "Юрию Бойко (ОПЗЖ – ред.) доверяют 25%, не доверяют – 57%, Святославу Вакарчуку – 24% и 61% соответственно, Юлии Тимошенко – 22% и 72%, Петру Порошенко – 20% и 76%". 

 

Детали: Исследование проходило 12-13 мая среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Украинская правда
Темы: социологияПорошенкоТимошенкоВакарчук


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