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Обурений Кличко пошле поліцію перевірити нічні клуби: Це якийсь бенкет під час чуми!

Понеділок, 18 травня 2020, 12:32
Обурений Кличко пошле поліцію перевірити нічні клуби: Це якийсь бенкет під час чуми!

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці: міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади, натомість деякі з них працюють.

Джерело: Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Хотів би зазначити, я бачив у вихідні в соцмережах відео з деяких нічних клубів столиці. Скажу відверто: я обурений! Натовпи людей – це якийсь бенкет під час чуми! Міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади! І я звертаюся до поліції перевірити такі заклади. І має бути сувора відповідальність їх власників!".

Деталі: Кличко також звернувся до тих, хто рветься на масовий нічний відпочинок: "навряд чи ви будете такими веселими, якщо потрапите в інфекційне відділення!".

Днями в соцмережах з’явилися фото і відео з елітного столичного нічного клубу Queen, який, очевидно, працює попри карантинні обмеження. Відвідувачі клубу зокрема виклали кадри з вечірки, що відбулася в ніч з 15 на 16 травня

Українська правда

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