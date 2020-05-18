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Возмущенный Кличко пошлет полицию в ночные клубы: Это какой-то пир во время чумы!

Понедельник, 18 мая 2020, 12:32
Возмущенный Кличко пошлет полицию в ночные клубы: Это какой-то пир во время чумы!

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы: городские власти не разрешали открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения, но некоторые из них работают.

Источник: Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Хотел бы отметить, я видел в выходные в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей - это какой-то пир во время чумы! Городские власти не позволяли открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь к полиции - проверить такие заведения. Должна быть строгая ответственность для их владельцев! ".

Детали: Кличко также обратился к тем, кто рвется на массовый ночной отдых: "вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение!".

На днях в соцсетях появились фото и видео из элитного столичного ночного клуба Queen, который, очевидно, работает несмотря на карантин. Посетители клуба частности выложили кадры с вечеринки, состоявшейся в ночь с 15 на 16 мая.

Украинская правда

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