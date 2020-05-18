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Короткочасні дощі пройдуть в Україні найближчими днями, місцями – гроза

Понеділок, 18 травня 2020, 13:05
Наталія Негрей

Найближчої доби в більшості областей України, крім Закарпаття і південного сходу, пройдуть дощі, але температура істотно не зміниться, лише вдень у західних, центральних і південних областях дещо підвищиться.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані Укргідрометцентру, синоптик Наталка Діденко

Деталі: У вівторок вночі без опадів, лише в північній частині місцями невеликий дощ; вдень в Україні, крім Закарпаття та південно-східній частині, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°; вдень у Волинській, Рівненській, північних і східних областях 14-19°, на решті території 20-24°.

У Києві - вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 16-18°.

У середу вночі в більшості областей України, вдень на півдні та сході невеликі короткочасні дощі (вночі на північному сході, вдень в Одеській області помірні дощі). Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°, у південній частині та на Закарпатті вночі 10-14°, вдень 18-22°.

У Києві 20 травня - вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 14-16°.

За даними синоптика Наталки Діденко, помірно тепла або прохолодна погода з періодичними дощами протримається до вихідних. Підвищення температури очікується з наступного тижня.

Додатково: 18 мая о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 14-19°, в Дніпрі біля Києва 13°.

Теми: погода


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