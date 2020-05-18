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Кратковременные дожди пройдут в Украине в ближайшие дни, местами – гроза

Понедельник, 18 мая 2020, 13:05
Наталья Негрей

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины, кроме Закапатья и юго-востока, пройдут дожди, но температура существенно не изменится, лишь днем в западных, центральных и южных областях немного повысится.

Источник: "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко

Детали: Во вторник ночью без осадков, лишь в северной части местами небольшой дождь; днем в Украине, кроме Закарпатья и юго-восточной части, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°; днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях 14-19°, на остальной территории 20-24°.

В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18 °.

В среду ночью в большинстве областей Украины, днем на юге и востоке небольшие кратковременные дожди (ночью на северо-востоке, днем в Одесской области умеренные дожди). Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью 7-12°, днем 13-18°, в южной части и в Закарпатье ночью 10-14°, днем 18-22°.

В Киеве 20 мая - ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо- западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 14-16 °.

По данным синоптика Натальи Диденко, умеренно теплая либо прохладная погода с периодическими дождями продержится до выходных. Повышение температуры ожидается со следующей недели.

Дополнительно: 18 мая в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-19°, в Днепре возле Києва 13°.

Темы: погода


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