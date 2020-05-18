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Рік Зеленського: думки українців розділилися

Понеділок, 18 травня 2020, 13:05

Третина опитаних оцінюють перший рік правління президента Володимира Зеленського на відмінно або добре, майже 40% – задовільно, близько третини – незадовільно або жахливо.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 12-13 травня

Деталі: На "відмінно" перший рік Зеленського оцінили 4% українців, добре – 27%. Більше-менш задоволені його роботою 37% респондентів. Ще 19% вважають перший рік його каденції незадовільним, а 12% – жахливим.

 

Відносно гірші оцінки президенту Зеленському дали респонденти сходу, мешканці міст, старші опитані, виборці Петра Порошенка та Юрія Бойка.

Водночас, молодь, мешканці півдня, центру та заходу дали відносно кращі оцінки.

 

Звільнення полонених і заручників, а також боротьба із коронавірусом – сфери, в яких опитані поставили найкращі оцінки за перший рік президента Зеленського.

Відносно середні оцінки отримали такі сфери як об’єднання країни, міжнародна політика, зміцнення обороноздатності, соціальний захист населення, оновлення кадрів у владі, реформування освіти.

Водночас, найгірше опитані оцінили зменшення впливу олігархів на політику, земельну та медичну реформи, боротьбу із корупцією, економічний розвиток та припинення вогню на Донбасі.

Найчастіше погані оцінки у різних сферах давали симпатики Бойка й Порошенка.

Попри це у таких сферах, як боротьба з корупцією, медична та земельні реформи та зменшення впливу олігархів на політику, негативні оцінки дали також не менше третини прихильників чинного голови держави.

 
 

Довідка:  Соціологи "Рейтингу" 12-13 травня опитали по телефону 3 000 громадян віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Теми: Зеленськийсоціологіяопитування


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