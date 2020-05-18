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Год Зеленского: мнения украинцев разделились

Понедельник, 18 мая 2020, 13:05
Год Зеленского: мнения украинцев разделились

Треть опрошенных оценивают первый год правления президента Владимира Зеленского на отлично или хорошо, почти 40% – удовлетворительно, около трети – неудовлетворительно или ужасно.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 12-13 мая

Детали: На "отлично" первый год Зеленского оценили 4% украинцев, хорошо – 27%. Более-менее довольны его работой 37% респондентов. Еще 19% считают первый год его каденции неудовлетворительным, а 12% – ужасным.

 

Относительно хуже оценки президенту Зеленскому дали респонденты востока, жители городов, старше опрошенные, избиратели Петра Порошенко и Юрия Бойко.

В то же время, молодежь, жители юга, центра и запада дали относительно более хорошие оценки.

 

Освобождение пленных и заложников, а также борьба с коронавирусом – сферы, в которых опрошенные поставили самые лучшие оценки за первый год президента Зеленского.

Относительно средние оценки получили такие сферы как объединение страны, международная политика, укрепление обороноспособности, социальная защита населения, обновление кадров во власти, реформирование образования.

В то же время, хуже опрошенные оценили уменьшение влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня на Донбассе.

Чаще всего плохие оценки в различных сферах давали сторонники Бойко и Порошенко.

 

Несмотря на это в таких сферах, как борьба с коррупцией, медицинская и земельная реформы и уменьшение влияния олигархов на политику, негативные оценки дали также не менее трети сторонников действующего главы государства.

 

Справка: Социологи "Рейтинга" 12-13 мая опросили по телефону 3 000 граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Темы: Зеленскийсоциологияопрос
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