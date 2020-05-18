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Молдова може скасувати більшість обмежень 1 червня

Понеділок, 18 травня 2020, 13:11

Молдова може з 1 червня скасувати більшість обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу, замість 30 червня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це оголосив прем’єр-міністр Молдови.

Прем’єр-міністр Молдови Іон Кіку оголосив, що країна може вже з 1 червня скасувати більшість обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу.

Раніше у своєму рішенні комісія з надзвичайних ситуацій постановила, що обмеження будуть діяти до 30 червня.

Іон Кіку зазначив, що в уряді будуть стежити за розвитком ситуації і, якщо це буде можливо, почнуть послаблення карантину раніше.

"У багатьох країнах Європи прийняли рішення скасувати карантин, зокрема, черзе погіршення економічної ситуації. Ми також вивчаємо ситуацію. Зі значною ймовірністю, з 1 червня більшість обмежень будуть скасовані і у нашій країні. Але до того часу ми маємо бути дуже обережні", - зазначив прем’єр.

Минулого тижня, 15 травня, у Молдові завершилася дія надзвичайного стану. Водночас, Національна комісія з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я оприлюднила розпорядження (№11), у якому зазначено, що більшість обмежень продовжать діяти до 30 червня. Серед них – заборона людям старшим 63 років виходити з дому без нагальної потреби, закриття дитячих майданчиків, дитсадків та шкіл, спортивних та розважальних зон, театрів, кінотеатрів, музеїв.

Водночас, до публікації цього рішення Іон Кіку та міністр охорони здоров’я Віоріка Думбрев’яну стверджували, що обмеження будуть діяти до 31 травня.

Теми: Молдовакоронавірус
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