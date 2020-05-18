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Молдова может отменить большинство ограничений 1 июня

Понедельник, 18 мая 2020, 13:11

Молдова может отменить большинство ограничений 1 июняМолдова может с 1 июня отменить большинство ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса, вместо 30 июня.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, об этом объявил премьер-министр Молдовы.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику объявил, что страна может уже с 1 июня отменить большинство ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса.

Ранее в своем решении комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что ограничения будут действовать до 30 июня.

Ион Кику отметил, что в правительстве будут следить за развитием ситуации и, если это возможно, начнут ослабление карантина раньше.

"Во многих странах Европы приняли решение отменить карантин, в частности, из-за ухудшения экономической ситуации. Мы также изучаем ситуацию. Со значительной вероятностью, с 1 июня большинство ограничений будут отменены и в нашей стране. Но до того времени мы должны быть очень осторожны", - отметил премьер.

На прошлой неделе, 15 мая, в Молдове завершилось действие чрезвычайного положения. В то же время Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения обнародовала распоряжение (№11), в котором указано, что большинство ограничений продолжат действовать до 30 июня. Среди них - запрет людям старше 63 лет выходить из дома без необходимости, закрытие детских площадок, детских садов и школ, спортивных и развлекательных зон, театров, кинотеатров, музеев.

В то же время до публикации этого решения Ион Кику и министр здравоохранения Виорика Думбревьяну утверждали, что ограничения будут действовать до 31 мая.

Темы: Молдовакоронавирус


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