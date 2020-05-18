Рада візьметься за закон про подвійне громадянство цього тижня

Верховна рада має намір розглянути президентський проєкт закону №2590 про подвійне громадянство цього тижня.

Джерело: нардепи на погоджувальній раді 18 травня

Пряма мова першого заступника голови Верховної ради, представника президента у ВР Руслана Стефанчука: "Ініціатива президента об'єднати 65 мільйонів українців, які проживають по всьому світу, знаходить своє втілення частково у даному законопроєкті. Даний законопроєкт напрацьовувався разом зі Світовим конгресом українців і з діаспорськими організаціями.

Щодо того, яким чином будуть визначатися країни, щодо яких буде визначатися громадянство, то це чітко прописано в даному проекті. Це не є відкритий перелік, а він буде затверджуватись окремо або Верховною Радою, або Кабміном. Тобто це не буде волюнтерський підхід щодо визнання усіх громадян, які проживають в інших країнах.

Президент України підтримує пропозицію розглянути найближчим часом даний законопроєкт".

Деталі: Проти такого рішення виступили представник "Європейської солідарності" Ірина Геращенко і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Остання вимагала зняти питання з розгляду, бо "це завершиться розпадом території України".

Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що навіть якщо цей законопроєкт потребує доопрацювання, то все одно рішення повинен приймати парламент.

Голова профільного комітету член депутатської групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець вказав, що на комітеті проєкт закону розглянули і з’ясували, що до нього "дійсно є дуже багато запитань", але він пояснив, що навіть для того, щоб законопроєкт відправити на повторне перше читання, то його все одно треба винести в зал.

Разумков також пропонував залишити проєкт у порядку денному.

Врешті на вимогу "Батьківщини" і "ЄС" він поставив питання щодо зняття на погоджувальній раді, але голови фракцій і груп таке рішення не підтримали.

Порядку денного на сайті Ради ще немає, але, за даними нардепа від фракції "Європейська солідарність" Вікторії Сюмар, це питання планують розглянути 19 травня.

Передісторія