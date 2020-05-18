Рада возьмется за закон о двойном гражданстве на этой неделе

Верховная рада намерена рассмотреть президентском проект закона №2590 о двойном гражданстве на этой неделе.

Источник: нардепы на согласительном совете 18 мая

Прямая речь первого заместителя председателя Верховной Рады, представителя президента в ВР Руслана Стефанчука: "Инициатива президента объединить 65 миллионов украинцев, проживающих по всему миру, находит свое воплощение частично в данном законопроекте. Данный законопроект нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев и с диаспорскими организациями.

Относительно того, каким образом будут определяться страны, по которым будет определяться гражданство, то это четко прописано в данном проекте. Это не открытый перечень, а он будет утверждаться отдельно или Верховной Радой, или Кабмином. То есть это не будет волюнтерский подход по признанию всех граждан, проживающих в других странах.

Президент Украины поддерживает предложение рассмотреть в ближайшее время данный законопроект".

Детали: Против такого решения выступили представитель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Последняя требовала снять вопрос с рассмотрения, потому что "это закончится распадом территории Украины".

Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что даже если этот законопроект нуждается в доработке, то все равно решение должен принимать парламент.

Председатель профильного комитета, член депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец указал, что на комитете проект закона рассмотрели и выяснили, что к нему "действительно очень много вопросов", но он объяснил, что даже для того, чтобы законопроект отправить на повторное первое чтение, то его все равно нужно вынести в зал.

Разумков также предлагал оставить проект в повестке дня.

В конце концов по требованию "Батькивщины" и "ЕС" он поставил вопрос о снятии на согласительном совете, но главы фракций и групп такое решение не поддержали.

Повестки дня на сайте Рады еще нет, но, по данным нардепа от фракции "Европейская солидарность" Виктории Сюмар, это вопрос планируют рассмотреть 19 мая.

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