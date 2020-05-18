Кучма випередив Зеленського в рейтингу президентів

Українці вважають другого президента Леоніда Кучму найкращим серед президентів, а період його правління – епохою розвитку, чинний президент Володимир Зеленський поступився Кучмі 4%.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 12-13 травня

Дослівно: "Загалом, серед усіх президентів незалежної України, 20% вважають найкращим Кучму. 16% відповіли, що найкращим президентом є Володимир Зеленський, 13% вважають, що найкращим був Леонід Кравчук, 12% - Петро Порошенко, 9% - Віктор Янукович та лише 6% - Віктор Ющенко".

Деталі: Водночас, 14% респондентів відповіли, що жоден з президентів не був найкращим, а ще 10% - не змогли відповісти.

Повідомляється, що частіше Кучму та Януковича обирали мешканці південно-східних областей, Порошенка – мешканці західно-центральних регіонів. Зеленського частіше обирали молодші опитані, а Кравчука - старші.

Крім того, "епохою розвитку" в Україні опитані назвали часи правління президентів Кучми та Зеленського, застоєм назвали – роки правління Ющенка, занепадом – період президенства Януковича та Порошенка.

Опитування проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності не більше 1,8%.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).