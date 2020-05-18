Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кучма опередил Зеленского в рейтинге президентов

Понедельник, 18 мая 2020, 13:57
Кучма опередил Зеленского в рейтинге президентов

Украинцы считают второго президента Леонида Кучму лучшим среди президентов, а период его правления - "эпохой развития", действующий президент Владимир Зеленский уступает Кучме 4%.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 12-13 мая

Дословно: "В целом, среди всех президентов независимой Украины, 20% считают лучшим Кучму. 16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский, 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% - Петр Порошенко, 9% - Виктор Янукович и только 6% - Виктор Ющенко".

Детали: В то же время, 14% респондентов ответили, что ни один из президентов не был лучшим, а еще 10% - затруднились ответить.

Сообщается, что чаще Кучму и Януковича избирали жители юго-восточных областей, Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука те, кто постарше.

 

Кроме того, "эпохой развития" в Украине опрошенные охарактеризовали времена правления президентов Кучмы и Зеленского, застоем назвали - годы правления Ющенко, упадком - период президентства Януковича и Порошенко.

 

Опрос проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности не более 1,8%.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КучмаЗеленскийпрезидентрейтингопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Кучма
Кучму заметили на Лазурном берегу
Украинская правда нашла на Лазурном берегу депутатов, чиновников и даже бывшего президента
Кучма: Не надо рассчитывать, что Путин вот-вот умрет или что война закончится скоро
Последние новости
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
Все новости...
Реклама: