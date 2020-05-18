Все разделы
Укр / Рус

Кучма опередил Зеленского в рейтинге президентов

Понедельник, 18 мая 2020, 13:57

Украинцы считают второго президента Леонида Кучму лучшим среди президентов, а период его правления - "эпохой развития", действующий президент Владимир Зеленский уступает Кучме 4%.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 12-13 мая

Дословно: "В целом, среди всех президентов независимой Украины, 20% считают лучшим Кучму. 16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский, 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% - Петр Порошенко, 9% - Виктор Янукович и только 6% - Виктор Ющенко".

Детали: В то же время, 14% респондентов ответили, что ни один из президентов не был лучшим, а еще 10% - затруднились ответить.

Сообщается, что чаще Кучму и Януковича избирали жители юго-восточных областей, Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука те, кто постарше.

 

Кроме того, "эпохой развития" в Украине опрошенные охарактеризовали времена правления президентов Кучмы и Зеленского, застоем назвали - годы правления Ющенко, упадком - период президентства Януковича и Порошенко.

 

Опрос проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности не более 1,8%.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

Украинская правда
Темы: КучмаЗеленскийпрезидентрейтингопрос


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Кабмине подумывают запустить общественный транспорт. Но не во всех регионах

инфографикаУкраинцы ответили, как бы голосовали за Зеленского и Порошенко год спустя

инфографикаСпустя год президентства Зеленскому все еще доверяют больше всего украинцев

фото, видеоВ СБУ говорят, что вызвали Стерненка не для подозрения: под стенами здания акция

Пляжному сезону быть! Главный врач рассказал, при каких условиях можно будет купаться

За прошедшие сутки 21 украинец умер от коронавируса

Все главные новости...
Кучма
Суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы
Прямые переговоры с ОРДЛО: Вятрович написал заявление в СБУ, а Вакарчук требует объяснений
Кучма о переговорах по обмену: Нам пока не удалось достичь желаемого
Последние новости
14:07
Детские сады без игрушек и ковров. МОЗ вынес на общественное обсуждение условия работы
14:04
Апелляция Януковича: суд решил допросить Порошенко и Яценюка
13:57
инфографикаКучма опередил Зеленского в рейтинге президентов
13:48
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
13:40
НАПК проверит, вовремя ли Тимошенко и Власенко сообщили о своих миллионах
13:27
В Киеве возобновляют работу спортзалы, рынки и крупные магазины
13:23
В Кабмине подумывают запустить общественный транспорт. Но не во всех регионах
13:19
Планы по реформированию "Укроборонпрома" нужно доработать – СНБО
13:12
Рада возьмется за закон о двойном гражданстве на этой неделе
13:11
Молдова может отменить большинство ограничений 1 июня
Все новости...