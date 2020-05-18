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Щодо Криму буде окрема платформа, не "Мінськ" – Резніков

Понеділок, 18 травня 2020, 14:16
Щодо Криму буде окрема платформа, не Мінськ – Резніков

Україна працює над поверненням усіх своїх територій, включно з Кримом, і пропонуватиме окрему платформу для переговорів щодо Криму.

Джерело: віце-прем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Безумовно (Україна пропонуватиме міжнародні переговори по Криму). Україна повинна і буде, і робить це, обговорюючи з міжнародними партнерами.

Для мене важливо, що на порядку денному президента і Донбас, і Крим в однаковому пріоритеті. І на саміті в Парижі в грудні 2019 року президент заявив, що Крим і Донбас – це Україна. Це важливо.

Щодо Криму буде окрема платформа, тому що наявний нині "Мінськ" від самого початку створювався для вирішення питання Донбасу – для припинення військової агресії Росії проти України".

Деталі: Рєзніков наголосив, що коли йому запропонували очолити міністерство реінтеграції, йшлося одразу і про Донбас, і про Крим – а перше його відрядження на нинішній посаді була в Херсонську область, на лінію адміністративного кордону з окупованим Росією Кримом.

Він також зазначив, що постачання води в тимчасово окупований Крим Україна відновлювати не буде: "Ніхто нічого не збирається відновлювати. Є проста відповідь: після деокупації в наш Крим ми поставляємо нашу воду".

Резніков наголосив, що зараз за ситуацію на півострові відповідає окупант – Росія. І згідно з Женевською конвенцією "вони (росіяни) зобов'язані забезпечити всі гуманітарні запити цивільного населення".

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіядеокупаціяРосіяКабінет міністрів
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