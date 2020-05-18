Все разделы
Укр / Рус

По Крыму будет отдельная платформа, не "Минск" – Резников

Понедельник, 18 мая 2020, 14:16

Украина работает над возвращением всех своих территорий, включая Крым, и будет предлагать отдельную платформу для переговоров по Крыму.

Источник: вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Безусловно (Украина будет предлагать международные переговоры по Крыму). Украина должна и будет, и делает это, обсуждая с международными партнерами.

Для меня важно, что на повестке дня президента и Донбасс, и Крым в одинаковом приоритете. И на саммите в Париже в декабре 2019 года президент заявил, что Крым и Донбасс – это Украина. Это важно.

По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агрессии России против Украины".

Детали: Резников подчеркнул, что когда ему предложили возглавить министерство реинтеграции, речь сразу шла и о Донбассе, и о Крыме – а первая его командировка в нынешней должности была в Херсонскую область, на линию административной границы с оккупированным Россией Крымом.

Он также отметил, что поставку воды во временно оккупированный Крым Украина возобновлять не будет: "Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду".

Резников подчеркнул, что сейчас за ситуацию на полуострове отвечает оккупант – Россия. И согласно Женевской конвенции "они (россияне) обязаны обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения".

Темы: КрыманнексиядеоккупацияРосcияКабинет министров


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Кабмине подумывают запустить общественный транспорт. Но не во всех регионах

инфографикаУкраинцы ответили, как бы голосовали за Зеленского и Порошенко год спустя

инфографикаСпустя год президентства Зеленскому все еще доверяют больше всего украинцев

фото, видеоВ СБУ говорят, что вызвали Стерненка не для подозрения: под стенами здания акция

Пляжному сезону быть! Главный врач рассказал, при каких условиях можно будет купаться

За прошедшие сутки 21 украинец умер от коронавируса

Все главные новости...
Крым
ЕС призвал Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму
Суд повторно арестовал сухогруз, незаконно добывавший песок в оккупированном Крыму
Зеленский: Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома в Крыму
Последние новости
14:16
По Крыму будет отдельная платформа, не "Минск" – Резников
14:07
Детские сады без игрушек и ковров. МОЗ вынес на общественное обсуждение условия работы
14:06
ЕС призвал Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму
14:04
Апелляция Януковича: суд решил допросить Порошенко и Яценюка
13:57
инфографикаКучма опередил Зеленского в рейтинге президентов
13:48
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
13:40
НАПК проверит, вовремя ли Тимошенко и Власенко сообщили о своих миллионах
13:27
В Киеве возобновляют работу спортзалы, рынки и крупные магазины
13:23
В Кабмине подумывают запустить общественный транспорт. Но не во всех регионах
13:19
Планы по реформированию "Укроборонпрома" нужно доработать – СНБО
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!