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По Крыму будет отдельная платформа, не "Минск" – Резников

Понедельник, 18 мая 2020, 14:16
По Крыму будет отдельная платформа, не Минск – Резников

Украина работает над возвращением всех своих территорий, включая Крым, и будет предлагать отдельную платформу для переговоров по Крыму.

Источник: вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Безусловно (Украина будет предлагать международные переговоры по Крыму). Украина должна и будет, и делает это, обсуждая с международными партнерами.

Для меня важно, что на повестке дня президента и Донбасс, и Крым в одинаковом приоритете. И на саммите в Париже в декабре 2019 года президент заявил, что Крым и Донбасс – это Украина. Это важно.

По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агрессии России против Украины".

Детали: Резников подчеркнул, что когда ему предложили возглавить министерство реинтеграции, речь сразу шла и о Донбассе, и о Крыме – а первая его командировка в нынешней должности была в Херсонскую область, на линию административной границы с оккупированным Россией Крымом.

Он также отметил, что поставку воды во временно оккупированный Крым Украина возобновлять не будет: "Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду".

Резников подчеркнул, что сейчас за ситуацию на полуострове отвечает оккупант – Россия. И согласно Женевской конвенции "они (россияне) обязаны обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексиядеоккупацияРосcияКабинет министров
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