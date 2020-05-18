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Утримання Донбасу обходиться Росії у 5 мільярдів доларів на рік

Понеділок, 18 травня 2020, 14:37
Утримання Донбасу обходиться Росії у 5 мільярдів доларів на рік

Віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков розповів, що утримання лише окремих окупованих районів українського Донбасу обходиться Росії у 5 мільярдів доларів на рік.

Джерело: інтерв'ю Резнікова "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За нашою інформацією, це цифри, зрозуміло, приблизні - до $ 1,3 млрд йде на утримання тільки громадянської частини. В першу чергу, це бюджетники. І близько $ 3,7 млрд - на війну.

Тобто близько $ 5 млрд на рік, за нашою оцінкою, обходиться Кремлю утримання окупованих території українського Донбасу. Це без Криму".

Деталі: За його словами, "підопічні" РФ на Донбасі запитують, зокрема, гроші на модернізацію телевеж, тому що "занадто сильний сигнал українського телебачення".

Резніков зазначив, що кошти запитують в офіційних органів РФ, а фінансування відбувається в рублях. Віцепрем'єр вважає, що кошти РФ таємно виділяє з Фонду національного добробуту Росії.

Посадовець натякає, що Росія не зможе довго фінансувати Донбас, адже наразі її економіка постраждала через коронавірус: "Ці $ 5 млрд при нинішньому падінні - теж питання. Тут свою б територію утримати. Росія - теж не монолітна державу. Тому у нас шанс є, серйозний, реальний".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасРосіягрошіУкраїнавійна
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