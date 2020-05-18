Содержание Донбасса обходится России в 5 млрд долларов в год

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, что содержание отдельных оккупированных районов украинского Донбасса обходится России в 5 млрд долларов в год.

Источник: интервью Резникова "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По нашей информации, это цифры, понятно, приблизительные – до $1,3 млрд уходит на содержание только гражданской части. В первую очередь, это бюджетники. И около $3,7 млрд – на войну.

То есть около $5 млрд в год, по нашей оценке, обходится Кремлю содержание оккупированной территории украинского Донбасса. Это без Крыма".

Вице-премьер считает, что средства РФ тайно выделяет из Фонда национального благосостояния России.

Чиновник намекает, что Россия не сможет долго финансировать Донбасс, ведь сейчас ее экономика пострадала из-за коронавируса: "Эти $5 млрд при своем нынешнем падении – тоже вопрос. Тут свою бы территорию удержать. Россия – тоже не монолитное государство. Поэтому у нас шанс есть, серьезный, реальный".