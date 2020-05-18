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Єврокомісія: РФ порушує права кримських татар і повинна відкрити доступ в Крим

Понеділок, 18 травня 2020, 14:38

У 76-ту річницю депортації кримськотатарського народу Європейська комісія вимагає забезпечити безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів до тимчасово окупованого Криму. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це у понеділок під час онлайн-брифінгу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

"Це насправді дуже сумна річниця. І депортація кримських татар, яка сталася 76 років тому, дуже трагічна подія в історії. На жаль, криські татари до сьогодні зіштовхуться з залякуваннями і переслідуваннями. З часу незаконної анексії Криму Росією права кримських татар серйозно порушуються шляхом закриття видань, заборони діяльності Меджлісу та переслідування його лідерів і членів громади", - заявив Петер Стано. 

За його словами, за оцінкою комісії ситуація з правами людини в Криму суттєво погіршилася з часу незаконної анексії Криму Росією. 

"Тому з нашої точки зору життєво важливо, щоб регіональні та міжнародні моніторингові механізми, а також неурядові організації з прав людини отримали безперешкодний доступ до Севастополя і Криму у повній відповідності до резолюції Генасамблеї ООН, ухваленої в грудні минулого року", - зазначив Стано.

Нагадаємо, із заявами до 76-ї річниці депортації кримських татар виступили вже низка країн.

США у своїй заяві наголосили на незмінності позиції щодо незаконної окупації Криму Росією та закликали РФ повернути Україні контроль над півостровом

Міністри закордонних справ  України, Естонії, Грузії, Латвії, Литви та Польщі у своїй спільній заяві засудили тодішні і сучасні репресії проти кримських татар та закликали Росію припинити порушення прав людини в Криму і виконати вимоги міжнародної спільноти щодо деокупації Криму.

Представництво ЄС в Україні закликало Росію припинити порушення прав людини в окупованому Криму.

Теми: кримські татариправа людиниРосіяЄврокомісія


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