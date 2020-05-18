Все разделы
Укр / Рус

Еврокомиссия: РФ нарушает права крымских татар и должна открыть доступ в Крым

Понедельник, 18 мая 2020, 14:38

В 76-ю годовщину депортации крымскотатарского народа Европейская комиссия требует обеспечить беспрепятственный доступ международных наблюдателей во временно оккупированный Крым.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом в понедельник в ходе онлайн-брифинга заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Это на самом деле очень печальная годовщина. И депортация крымских татар, которая произошла 76 лет назад, очень трагическое событие в истории. К сожалению, крымские татары до сих сталкиваются с запугиванием и преследованием. С момента незаконной аннексии Крыма Россией права крымских татар серьезно нарушаются путем закрытия изданий, запрета деятельности Меджлиса и преследования его лидеров и членов общины", - заявил Петер Стано.

По его словам, по оценке комиссии ситуация с правами человека в Крыму существенно ухудшилась с момента незаконной аннексии Крыма Россией.

"Поэтому с нашей точки зрения жизненно важно, чтобы региональные и международные мониторинговые механизмы, а также неправительственные организации по правам человека получили беспрепятственный доступ к Севастополя и Крыма в полном соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН, принятой в декабре прошлого года", - отметил состояния.

Напомним, с заявлениями к 76-й годовщине депортации крымских татар выступили уже ряд стран.

США в своем заявлении подчеркнули неизменность позиции по поводу незаконной оккупации Крыма Россией и призвали РФ вернуть Украину контроль над полуостровом.

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши в своем совместном заявлении осудили тогдашние и современные репрессии против крымских татар и призвали Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму и выполнить требования международного сообщества по деоккупации Крыма.

Турция выразила соболезнования крымскотатарскому народу и поддержку территориальной целостности Украины.

Представительство ЕС в Украине призвало Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Темы: крымские татарыправа человекаРосcияЕврокомиссия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве возобновляют работу спортзалы, рынки и крупные магазины

В Кабмине подумывают запустить общественный транспорт. Но не во всех регионах

инфографикаУкраинцы ответили, как бы голосовали за Зеленского и Порошенко год спустя

инфографикаСпустя год президентства Зеленскому все еще доверяют больше всего украинцев

фото, видеоВ СБУ говорят, что вызвали Стерненка не для подозрения: под стенами здания акция

Пляжному сезону быть! Главный врач рассказал, при каких условиях можно будет купаться

Все главные новости...
крымские татары
Шесть стран осудили репрессии против крымских татар
Зеленский: Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома в Крыму
СБУ обнародовала данные из архивов КГБ о попытках крымских татар вернуться в Крым
Последние новости
15:06
Коронавирус в армии: заразились еще трое военных
14:42
Украинские порты за январь-апрель увеличили перевалку на 12,6%
14:41
В Кабмине рассказали, что нужно жителям ОРДЛО и Крыма вместо режима оккупантов
14:41
Медики скорой помощи в Харькове вышли на протест
14:38
Еврокомиссия: РФ нарушает права крымских татар и должна открыть доступ в Крым
14:37
Содержание Донбасса обходится России в 5 млрд долларов в год
14:34
Налоговый долг за первый квартал составляет 106 миллиардов – нардеп
14:34
По выборам на Донбассе будет понятно в июле – вице-премьер
14:16
По Крыму будет отдельная платформа, не "Минск" – Резников
14:07
Детские сады без игрушек и ковров. МОЗ вынес на общественное обсуждение условия работы
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!